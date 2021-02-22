Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 396
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
1 Просмотров: 945
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 423
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 5301
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2376
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 963
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 4032
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 1044
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 243
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 342
Фото
Все фото
5
5
18
3
6
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Видео
Все видео
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Показали новейшее украинское оружие
Показали новейшее украинское оружие
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Интервью
1/5
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
1 Просмотров: 171
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1872
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 288
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2403
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 900
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 18:10

Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины

  Комментировать
Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины
Хакеры использовали новый механизм кибератак. Фото: pixabay.com

Российские хакеры осуществили кибератаки на веб-сайты украинского сектора безопасности и обороны.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины зафиксировал несанкционированные атаки с 18 февраля, сообщили в пресс-службе СНБО.

"Начиная с 18 февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины фиксирует массированные DDoS-атаки на украинский сегмент интернета, преимущественно на веб-сайты сектора безопасности и обороны. В частности атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий. Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком", - пишут в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сайт СБУ подвергся мощной атаке

В ведомстве также отметили, что хакеры использовали новый механизм кибератак, который ранее не встречался в подобных инцидентах.

"Во время атаки уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, что используется для DDOS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированы веб-серверы как источник атак, и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки. Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей", - пояснили в службе.

СНБО призывает сообщать о любых случаях компрометации сайтов - [email protected]

США заявили о готовности реагировать на кибератаки России. Они предупредили, что будут применять соответствующие санкции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Клонировали овцу

У космос отправили собак

Фьюри во второй раз стал королем супертяжелого веса

Утонули 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 7542
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7173
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 6319
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 6174
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 6057
Общество
Назвали новое условие для получения бесплатного инсулина
Назвали новое условие для получения бесплатного инсулина Просмотров: 90
Чем может быть опасен Clubhouse
Чем может быть опасен Clubhouse Просмотров: 234
Туристов предупредили о возможном сходе лавины
Туристов предупредили о возможном сходе лавины Просмотров: 27
Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать
Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать Просмотров: 657
Украина получит $ 2 млн от Hyundai: на что потратят деньги
Украина получит $ 2 млн от Hyundai: на что потратят деньги Просмотров: 234
Больше всего комментируют
2
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
1
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
1
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
1
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
1
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 55312
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть