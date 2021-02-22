Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины

Хакеры использовали новый механизм кибератак. Фото: pixabay.com

Российские хакеры осуществили кибератаки на веб-сайты украинского сектора безопасности и обороны.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины зафиксировал несанкционированные атаки с 18 февраля, сообщили в пресс-службе СНБО.

"Начиная с 18 февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины фиксирует массированные DDoS-атаки на украинский сегмент интернета, преимущественно на веб-сайты сектора безопасности и обороны. В частности атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий. Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком", - пишут в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что хакеры использовали новый механизм кибератак, который ранее не встречался в подобных инцидентах.

"Во время атаки уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, что используется для DDOS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированы веб-серверы как источник атак, и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки. Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей", - пояснили в службе.

СНБО призывает сообщать о любых случаях компрометации сайтов - [email protected]

США заявили о готовности реагировать на кибератаки России. Они предупредили, что будут применять соответствующие санкции.