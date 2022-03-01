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вторник, 01 марта 2022 18:34

Спецтема: Напад Росії на Україну

Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов

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Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
"На Россию наложат эмбарго. И ни одна страна, кроме, возможно, Китая, не сможет покупать у них нефть. Потому что сразу попадет под санкции США. Нельзя допускать нарушения мировой безопасности, потому что за это будут наказывать", - говорит Илья Несходовский. Фото: УНИАН

Запад может наложить эмбарго на нефть. Это приведет к утрате 40% бюджета России. Российская экономика уже в пике, а после такого удара РФ отправится в Средневековье, рассказал Gazeta.ua Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

"Это абсолютно реально. Западу важно компенсировать потери поставок, которые сейчас осуществляет Россия. Это будет сделано за счет иранской нефти. Запад договорился с Ираном по поводу иранской ядерной программы. Это значит, что ограничения по Ирану снимут или существенно уменьшат. Те компании, которые сейчас находятся в российском капитале, зайдут в Иран. Там будут получать прибыль. Добыча Ирана сможет составлять 2-2,5 миллиона баррелей в сутки. Это примерно половина того, что добывает Россия. Остальные квоты могут быть распределены среди других участников ОПЕК. А на Россию наложат эмбарго. И ни одна страна, кроме Китая, не сможет покупать у них нефть. Потому что сразу же попадет под санкции США. Нельзя допускать нарушения мировой безопасности, потому что за это будут наказывать", - говорит Несходовский.

Это будет сильный удар по российской экономике, говорит эксперт.

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"Доходы от нефти – это 40 процентов их бюджета. Такая потеря – это катастрофа. Российская экономика и так уже в пике. Но Запад может еще. Такие шаги приведут к полному обесцениванию рубля и всей экономики. Это вопрос не одного дня. Нужно месяц-два как минимум", – говорит Несходовский.

Санкции, которые уже сейчас, действенны, бьют непосредственно по российской экономике, добавляет эксперт.

"Курс рубля рекордно низкий. Акции российских компаний падают. Это все бьет по Путину, российским олигархам, гражданам РФ. Это тотальное обесценение их богатства. Очень многое потеряли олигархи, близкое окружение Путина, сам он. Россияне за несколько дней стали беднее. Это только начало. Будет многое другое. И фактически Россия будет отвергнута в Средневековье. Это уже сейчас начинает действовать", - подчеркивает Несходовский.

Mastercard заблокировала нескольким российским финансовым учреждениям доступ к платежной системе. Вторжение РФ стало разрушительным для народа Украины, говорится на сайте Mastercard.

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.

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