России нужен повод для агрессии - Уолкер

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США считали маловероятным, чтобы Россия решилась на широкомасштабную агрессию в Украине.

"Но здесь произошел инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить эту агрессии и сдержать ее", - сказал спецпредставитель США Украины Курт Волкер в интервью программе ТСН.Тиждень.

В то же время он выразил обеспокоенность относительно заявлений РФ, согласно которым Украина планирует провокации и собирается применить химическое оружие.

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"Такое дезинформирование беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень бдительными, должны следить за ситуацией и в идеале - избежать дальнейшей эскалации и агрессии", - заявил Волкер.

17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и ответ на это будет "мало не покажется". Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал такое заявление Лаврова "бредом седого мерина". 13 декабря представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию на Донбассе для наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией.