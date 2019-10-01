"Роскошный день" - синоптик порадовала украинцев прогнозом

Украинцев 1 октября ждет приятная погода. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +17...+23 градуса, в некоторых регионах +14...+17 градусов.
"Октябрь в Украину придет теплым и ласковым, как рыжий котенок. Дождей не предвидится, только вдоль северной границы вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке. В Киеве 1 октября будет свежим, +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков", - пишет синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз погоды на вторник, 1 октября, в городах Украины:
Ужгород - +21...+23
Львов - +21...+23
Ивано-Франковск - +21...+23
Тернополь - +17...+19
Черновцы - +21...+23
Хмельницкий - +16...+18
Луцк - +16... +18
Ровно - +16...+18
Житомир - +15...+17
Винница - +17...+19
Одесса - +20...+22
Николаев - +20...+22
Херсон - +21...+23
Симферополь - +21...+23
Кропивницкий - +15...+17
Черкассы - +15...+17
Чернигов - +14...+16
Суммы - +14...+16
Полтава - +15...+17
Днипро - +16...+18
Запорожье - +21...+23
Донецк - +16...+18
Луганск - +16...+18
Харьков - +16...+18
Киев - +14...+16
На завтра Наталья Диденко тоже прогнозирует хорошую погоду: "А вы пока планируйте что-то хорошее на открытом воздуха на 2 октября. День ожидается роскошным - солнечным и теплым".
Начало октября 2019-го порадует украинцев хорошей погодой. Температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца возможны небольшие дожди.
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