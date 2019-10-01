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вторник, 01 октября 2019 10:27

"Роскошный день" - синоптик порадовала украинцев прогнозом

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&quot;Роскошный день&quot; - синоптик порадовала украинцев прогнозом
В Украине 1 октября будут тепло. Фото: tarifi.info

Украинцев 1 октября ждет приятная погода. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +17...+23 градуса, в некоторых регионах +14...+17 градусов.

"Октябрь в Украину придет теплым и ласковым, как рыжий котенок. Дождей не предвидится, только вдоль северной границы вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке. В Киеве 1 октября будет свежим, +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков", - пишет синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на вторник, 1 октября, в городах Украины:

Ужгород - +21...+23

Львов - +21...+23

Ивано-Франковск - +21...+23

Тернополь - +17...+19

Черновцы - +21...+23

Хмельницкий - +16...+18

Луцк - +16... +18

Ровно - +16...+18

Житомир - +15...+17

Винница - +17...+19

Одесса - +20...+22

Николаев - +20...+22

Херсон - +21...+23

Симферополь - +21...+23

Кропивницкий - +15...+17

Черкассы - +15...+17

Чернигов - +14...+16

Суммы - +14...+16

Полтава - +15...+17

Днипро - +16...+18

Запорожье - +21...+23

Донецк - +16...+18

Луганск - +16...+18

Харьков - +16...+18

Киев - +14...+16

На завтра Наталья Диденко тоже прогнозирует хорошую погоду: "А вы пока планируйте что-то хорошее на открытом воздуха на 2 октября. День ожидается роскошным - солнечным и теплым".

Начало октября 2019-го порадует украинцев хорошей погодой. Температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца возможны небольшие дожди.

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Дата
01
октября

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