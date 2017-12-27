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среда, 27 декабря 2017 19:17

Роман Романов прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате Николаевского судостроительного завода

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Укроборонпром неоднократно обращался в Кабмин с предложениями по решению проблем вокруг Николаевского судостроительного завода.

Были предоставлены проекты решений, которые охватывали все возможные варианты: достройка, демилитаризация крейсера "Украина" или дальнейшее содержание, рассказал глава Укроборонпрома Роман Романов.

Задолженность по зарплате сложилась из-за того, что завод не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера и самостоятельно за свой счет держал "Украина" на плаву с февраля 2015 года. В результате государственная задолженность составила - 61 млн грн.

Сейчас этот корабль, по словам самих военных, не нужен Министерству обороны, он не вписывается в концепцию развития Военно-морских сил, он уже устарел и не имеет нужного вооружения.

В Кабмин были отправлены ряд писем и проектов решений по детально прописанными предложениями действенного решения этой проблемы. Но ответы на эти предложения мы так и не получили.

Укроборонпром, в соответствии с Уставом, который был утвержден Кабинетом министров, не имеет право перераспределять средства между предприятиями-участниками.

Если забрать средства с других предприятий оборонной промышленности, таких как "Антонов", "ХКМБ им. Морозова", "Завод им. Малышева" или ГАХК "Артем" и других - Украина останется без самолетов, танков и другого вооружения.

Во время сегодняшнего заседания правительства, накануне праздников, восьмидесятитысячных коллектив Укроборонпрома рассчитывал услышать слова благодарности.

- по 15907 единиц произведенного во время войны вооружения и техники, которое усилило украинское войско: боевые самолеты, вертолеты, пушки, ракетное и стрелковое вооружение, танки и другую бронетехнику.

- за разработанные за 3,5 лет войны новейшие образцы вооружения в соответствии с большинства стандартам НАТО.

- за более чем 1 млрд грн, которые были сэкономлены благодаря внедрению Укроборонпромом, стираешь среди промышленных объединений, электронных прозрачных тендеров.

- за создание новых рабочих мест, только за этот год - это несколько тысяч новых предприятий и расширение производственных мощностей.

- и многое другое, чего еще не было в индустрии оборонно-промышленного комплекса Украины.

"За эти военные годы, вокруг Укроборонпрома и лично меня, как Генерального директора концерна, было довольно много сложных ситуаций и по каждой из них мы выходили с достоинством. Я уверен, что качественные решения позволят сгенерировать потенциал вокруг решения проблем Николаевского судостроительного завода и промышленных предприятий Украины в других отраслях", - отметил Романов.

http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/roman-romanov-shhodo-sytuatsiyi-z-zaborgovanistyu-po-zarplati-mykolayivskogo-sudnobudivnogo-zavodu.html
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