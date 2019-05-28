Родственник экс-главы Конституционного суда попал в скандал

Автор: Кадр из сюжета "Наші гроші" Братья Шевчуки с женами и главой Украинской греко-католической церкви. Денис Шевчук сменил имя на Рулав Одд

Брат бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулав Одд имеет незаконное строительство. Новый дом он сводит на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

Комплекс считается госдачей, которую можно только арендовать. Однако часть местных жителей строит там и незаконно приватизирует территорию, рассказали в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Новое строительство началось в марте. За 1,5 месяца уже стояли стены, которые строители утеплили. Официальным арендатором госдачи является Екатерина Одд - жена брата экс-главы Конституционного суда.

Кадр из сюжета "Наші гроші"

С мая 2014-го по декабрь 2018-го дачу снимал сам судья Станислав Шевчук.

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"Несмотря на то, что для любого нового строительства на территории ДУСивськои "Пущи-Водицы" нужны разрешения и документы, их нет. По крайней мере, так говорят в Департаменте по архитектурно-строительному контролю Киева и Департаменте по экономике и инвестициям", - говорится в материале.

Кадр из сюжета "Наші гроші"

Руководство "Пущи-Водицы" уверяет, что разрешений на строительство не давали.

Редакция Bihus.Info передала видео и копии ответов от профильных департаментов КГГА администрации "Пущи-Водицы" и Государственному управлению делами. После чего руководство комплекса отдыха сообщило, что выявило "самовольно построенное недвижимое имущество" и направило арендаторам здания требование снести его.

В начале мая судьи КСУ выразили Станиславу Шевчуку недоверие. Правовых последствий это решение не имело - законом не прописана процедура увольнения председателя суда, кроме как по собственному желанию. Но судьи начали голосование за его отставку и автоматически лишили поста. На его место была назначена Наталья Шаптала.