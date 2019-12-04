"Рискуем потратить миллиард гривен на некачественную перепись" - социолог

Евгений Головаха: Перепись 2020 году должна дать четкое представление об общем числе людей, проживающих в Украине, их пол, возраст, образование. Фото: Радио Свобода

Перепись населения не проводили с 2001 года. Вообще не представляем, сколько в Украине граждан, где они проживают.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит социолог Евгений Головаха.

"Это является причиной различных демографических проблем. Например, перенаселение отдельных регионов. Но малое количество жителей в других. Перепись 2020 году должна дать четкое представление об общем числе людей, проживающих в Украине, их пол, возраст, образование", - объясняет эксперт.

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По его словам, идея сэкономить на переписи - неудачная.

"Данные мобильных операторы не могут дать ответ на вопрос об образовании или работу граждан. Также их информация про общее количество украинцев не является достоверной. Есть риск потратить миллиард гривен на некачественную перепись, которая не даст четкой демографической картины нашего государства. Тогда придется еще десятилетия жить без этой информации или повторно тратить уже полную сумму средств и традиционный перепись. Лучше провести ее с первого раза", - добавляет социолог.

Правительство может сэкономить 2-3 миллиарда гривен в переписи населения, которая должна состояться в конце следующего года. Хотят провести его в электронном формате. Об этом министр кабинета министров 34-летний Дмитрий Дубилет пишет в "Фейсбуке".