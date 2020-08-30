РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 1107
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 3978
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 972
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 9162
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1503
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 819
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 540
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 288
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 801
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
6
6
4
5
3
В шести городах Украины прошли митинги в поддержку задержанных за нападение на членов парамилитарной группировки &quot;Патриоты – за жизнь&quot;
В шести городах Украины прошли митинги в поддержку задержанных за нападение на членов парамилитарной группировки "Патриоты – за жизнь"
В Хмельницком протестуют против карантина. Требуют отменить все ограничения и не публиковать ежедневную статистику больных
В Хмельницком протестуют против карантина. Требуют отменить все ограничения и не публиковать ежедневную статистику больных
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Видео
Все видео
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Глава Ивано-Франковска призвал выходить на протесты против усиления карантина
Глава Ивано-Франковска призвал выходить на протесты против усиления карантина
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Не готовы, не умеем, незрелые - общественность выступает против большого Государственного герба
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2007
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 576
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 846
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5715
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3330
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 9
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
воскресенье, 30 августа 2020 16:42

РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального

  Комментировать
РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального
Если просьба РФ будет удовлетворено, к делу подключиться Генпрокуратура Берлина. Фото: Reuters

Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Так, российская сторона требует от Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов и информацию о предварительный диагноз Навального. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Как отмечается, запрос на информацию Россия осуществила в четверг, 27 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Навального отравили тем же веществом, что и болгарского бизнесмена Гебрева - расследование

В случае, если просьба РФ будет удовлетворено, к делу подключиться Генпрокуратура Берлина.

Тон канцлера Германии Ангелы Меркель стал жестче по отношению к России из-за возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Меркель недовольна тем, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на ситуацию с Навальным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Осталось 40 недописанных картин - Исааку Левитану не хватало денег на еду

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник

Тактика "выжженной земли" принесла победу в войне

Самое читаемое
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 24435
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 20439
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 13851
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 9171
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
 1 Просмотров: 6813
Общество
В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны
В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны Просмотров: 63
С 1 сентября роженицам будут давать деньги
С 1 сентября роженицам будут давать деньги Просмотров: 307
Люди разучиваются играть вживую и переходят в смартфоны - писательница
Люди разучиваются играть вживую и переходят в смартфоны - писательница
 Просмотров: 135
Корабль на мели, слоны с арбузами и сотни невероятных фламинго - как прошла неделя в фото
Корабль на мели, слоны с арбузами и сотни невероятных фламинго - как прошла неделя в фото
13
 Просмотров: 315
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины Просмотров: 549
Больше всего комментируют
7
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
САП закрыла дело Роттердам+. Его назвали первым слитым при президентстве Зеленского
Голосов: 53003
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua