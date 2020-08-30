РФ хочет получить от Германии результаты анализов Навального

Если просьба РФ будет удовлетворено, к делу подключиться Генпрокуратура Берлина. Фото: Reuters

Федеральное министерство юстиции Германии приняло к рассмотрению запрос российской Генпрокуратуры по делу Алексея Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Так, российская сторона требует от Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов и информацию о предварительный диагноз Навального. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Как отмечается, запрос на информацию Россия осуществила в четверг, 27 августа.

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В случае, если просьба РФ будет удовлетворено, к делу подключиться Генпрокуратура Берлина.

Тон канцлера Германии Ангелы Меркель стал жестче по отношению к России из-за возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Меркель недовольна тем, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на ситуацию с Навальным.