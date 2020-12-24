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четверг, 24 декабря 2020 11:40

Ресторанам разрешили работать до утра на Новый год

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Ресторанам разрешили работать до утра на Новый год
Рестораны смогут работать до утра на Новый год. Фото: pixabay

В новогоднюю ночь рестораны имели право работать до 1:00.

Теперь правительство решило разрешить работу заведений на праздник до 7 утра, сообщают в постановлении Кабмина.

Изменения произошли в 2-м пункте документа.

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Теперь в этом параграфе пишет, что на время карантина действует запрет на работу с 23:00 до 7:00. Но с 23:00 31 декабря 2020 года до 7:00 1 января 2021 года работать можно. То есть в правительстве сделали исключение и позволили в это время работать заведениям, а также осуществлять доставку.

Всего на время карантина запрещается проведение расчетных операций после 22:00, работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное. Можно лишь делать доставку заказов и на вынос.

Кабинет министров Украины ужесточил карантинные ограничения с 19 декабря. Об этом сообщили на сайте Кабмина. Большинство ограничений остались без изменений. Но есть некоторые нововведения.

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