Ресторанам, которые нарушили карантин, отключат воду и тепло

Тернопольским ресторанам будут отключать воду и электричество за нарушение карантина. Фото: pixabay.com

Мэр Тернополя Сергей Надал пригрозил заведениям, которые будут нарушать карантин, прибегнуть к радикальным мерам.

В частности обещает отключить воду, тепло и электричество всем ресторанам и ночным клубам, что проводят массовые празднования и работают после 23:00, сообщает ТСН.

Управлению ЖКХ городского совета уже поручили готовиться лишить коммуникаций тех, кто попадет в список нарушителей.

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Тернополь пока находится в "оранжевой" карантинной зоне, но количество больных ежедневно растет. Медики говорят, что болеет больше молодежи. 3 человек уже в третий раз заболели коронавирусом. Один такой больной умер. Кроме того, в регионе 66 человек переболели дважды.

За останню добу в Україні виявили 12 946 нових хворих на коронавірус. З них дітей – 649, медпрацівників – 450. У лікарні потрапили 3843 осіб. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили 1 438 468 українців.