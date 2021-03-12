Ресторанам, которые нарушили карантин, отключат воду и тепло

Мэр Тернополя Сергей Надал пригрозил заведениям, которые будут нарушать карантин, прибегнуть к радикальным мерам.
В частности обещает отключить воду, тепло и электричество всем ресторанам и ночным клубам, что проводят массовые празднования и работают после 23:00, сообщает ТСН.
Управлению ЖКХ городского совета уже поручили готовиться лишить коммуникаций тех, кто попадет в список нарушителей.
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Тернополь пока находится в "оранжевой" карантинной зоне, но количество больных ежедневно растет. Медики говорят, что болеет больше молодежи. 3 человек уже в третий раз заболели коронавирусом. Один такой больной умер. Кроме того, в регионе 66 человек переболели дважды.
За останню добу в Україні виявили 12 946 нових хворих на коронавірус. З них дітей – 649, медпрацівників – 450. У лікарні потрапили 3843 осіб. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили 1 438 468 українців.
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