"Решили общаться только на украинском. Тогда стал украинским националистом"

Олесь Кусайкин перешел на украинским язык с 1983 года. Фото: с архива Олеся Кусайкина

Переворот в сознании пережил в 1983 году харьковчанин Олесь Кусайкин.

В интервью Gazeta.ua рассказал, как это было.

"Во время катания на Кавказе познакомился со студентами из Литвы. Как-то услышал, что говорят на непонятном языке. Подъехал - перешли на русский. Когда попрощались, меня что-то пробило. Подумал: как это так? Я украинец, но формальный. Дома обсудил это с женой и с февраля 1983 решили общаться только на украинском языке", - вспомнил харьковчанин.

"Думаю, именно тогда стал украинским националистом. Значение слова узнал, когда побывал в 1998 году в Шататах и купил там Оксфордский словарь ", - добавил мужчина.

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Олесь Кусайкин родился в 1950 году в Харькове. Окончил радиофизический факультет ХНУ им. Каразина по специальности "радиофизика и электроника". С 1978 работает в Институте радиофизики и электроники НАН Украины. Доктор философии по физике. Изучает применение новейших нанотехнологических материалов.

Полное интервью с Олесем Кусайкиным читайте в свежем выпуске журнала "Країна".