Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду

В Украине участились случаи самоубийств среди детей. В начале марта правоохранители рассказали о 25 несовершеннолетних, покончивших с собой в 2021 году. В прошлом году самоубийства совершили 123 подростков.

Дети могут идти на суицид из-за так называемых "групп смерти" в социальных сетях, говорят правоохранители. Там получают задания от администраторов, которые связаны с нанесением себе физических повреждений.

Всегда есть первые звоночки и сигналы, по которым можно понять опасные настроения ребенка, рассказала в интервью Gazeta.ua семейный и детский психолог Богдана Янкив.

Надо разграничить понятия дети и подростки. До 10 лет - это младший школьный возраст, дети. У подростков уже другое гормональное поведение. Если говорить о младших, то несколько факторов влияют на их желание ходить "по лезвию ножа". Прежде всего, на психику влияет среда. Если кто-то в семье имеет алкогольную, игровую, сексуальную или наркотическую зависимости - ребенок будет думать, что это норма. Повторять действия и привычки взрослых. В младшем возрасте появляется много вопросов, а если родители этого не понимают, то дети любыми методами пытается привлекать внимание. Чтобы это сделать, приходится пакостить или делать себе вред. Автор: Фото: предоставлено Богданой Янкив Богдана Янкив: "Если есть суицидальные настроения, нетипичное поведение - уже нет доверия" До 10 лет часто проявляется самоповреждающее поведение - царапают раны, грызут ногти, рвут волосы, кусают губы. Это происходит бессознательно и трудно контролировать. Причиной может быть высокая тревожность, чувство вины и тому подобное. Родители стараются все делать за детей, которые потом чувствуют ответственность за несовершенное действие. С 6 до 9 лет проявляется экзистенциальный кризис. Ребенок начинает интересоваться смертью, спрашивать об этом у родителей. Это табуирована тема, но надо говорить об этом. Однако следует понимать возрастные особенности, в 5 лет - как для 5-летних, без трагичности. Тогда меньше возникает вопросов и желаний попробовать. Ибо если есть проблема - ее надо решить. Ребенок начинает искать информацию и наталкивается на группы в интернете, которые могут прояснить и навредить. Именно эти факторы могут побудить ребенка к тому, чтобы пробовать что-то новое, запрещенное.

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Почему подростки становятся жертвами дурного влияния?

У подростков ведущая деятельность - коммуникация со сверстниками. В этом возрасте важнее друзья, а родителей несколько обесценивают. Дети стараются быть в группах - по интересам, взглядам, характеру. В любой компании есть лидеры, которые ведут за собой. Здесь есть взаимопонимание и поддержка. Если что-то беспокоит, возникает желание поделиться с тем человеком, который понимает. Как правило, это не родители. Поэтому ребенок может получить неправильный совет. Важно, чтобы у ребенка была правильная самооценка Важно, чтобы у ребенка была правильная самооценка - не завышенная и не низкая. Если ее уровень на одном из пиков, то у ребенка возникает желание делать какие-то необдуманные шаги. Например, если высокая - кажется, что все под силу, хочется почувствовать адреналин. Если низкая - надо что-то доказать, показать себя. Подростками управляют гормоны, которые начинают проявляться именно в этом возрасте. У мальчиков - тестостерон, с которым проявляется агрессия, мужество, сила. Им стоит заниматься активным спортом, чтобы высвобождать ее. У девочек - естрогенин, который проявляет мягкость, округляет формы тела. Девочка проявляет гонор, пытается идентифицировать себя. От этого появляется желание все снимать, показывать.

Автор: pixabay.com У подростков ведущая деятельность - коммуникация со сверстниками.

Кто чаще всего подвергается воздействию социальных сетей?

Здесь нет четкого разграничения. Есть дети из неблагополучных семей, которые наоборот стараются не подражать родителям, потому что не хотят жить, как они. А есть другая ситуация, когда дети из благополучных семей имеют плохие привычки и низкую самооценку. 60% людей в мире живут по сценарию "как у родителей", 40% - отказываются от родительской модели поведения. Дети при разводе родителей могут чувствовать себя виновными в разладе семьи. Поэтому пытаются перевести фокус внимания мамы и папы на себя и свои проблемы. "Когда я болею, меня лечат, обо мне заботятся, думают обо мне", - думают несовершеннолетние. Ни в коем случае нельзя заставлять их выбирать между родителями или говорить, что они виноваты во всех несчастьях. Дети очень близко все воспринимают и ругают себя за что-то. Будут вредить себе.

Есть ли психологические особенности, которые могут указать на то, что ребенок склонен к самоубийству?

Всегда есть "колокольчики". Фразы вроде "я не нужен", "зачем я рождался, если на меня нет времени?", "Меня никто не любит" и другие. Дети всегда говорят, подают сигналы, которые надо замечать. Они могут говорить не один раз. Родители думают, что это все пустые разговоры и прихоти. Но если вспомнить себя в детском возрасте, то было все так же - все казалось трагедией. Незрелая психика не найдет путей решения конфликтов и проблем. Дети всегда говорят, подают сигналы, которые надо замечать В таком состоянии ребенок не может нормально учиться, общаться со сверстниками, рассредоточивается, теряет концентрацию. Сразу падает успеваемость в школе, появляется рассеянность и возбудимость, снижается память, повышаются страхи. Такое напряжение находит выход в самоповреждающем поведении. Однако вопрос не решается. Дома не слышат, а кому-то другому нельзя довериться. Тогда ребенок идет к кому-то и спрашивает совета, однако мы не знаем намерений того человека. Он может иметь свой интерес в отношении ребенка и влиять на него так, как ему нужно.

Зачем в соцсетях распространяют тренды, которые могут провоцировать детей к самоубийству?

Здесь схема такая же, как в игровом бизнесе - провоцируется зависимость, завязывается мышления еще не сформировавшейся личности в узелок. Затем ребенком легко управлять. Люди, которые распространяют опасный контент, получают кайф от того, что имеют власть. Такие тренды часто влияют на психику и вызывают сильные эмоции - страх, злость, агрессию. Если тебя боятся - ты можешь управлять, потому что это сильный рычаг. Если страха много, он парализует. Например, игры с монстрами, мультфильмы со страшными персонажами. Это все создавалось для взрослых, однако дети также пользуются этими развлечениями, хотя и не готовы эмоционально к ним.

Автор: pixabay.com Детей нет все время сидеть в телефонах. Время пребывания в интернете стоит увеличивать с возрастом.

Стоит ли запретить регистрацию в соцсетях для детей?

Должна быть возрастная градация. В 5-летнем возрасте ребенок не должен сидеть в TikTok. Ограничение по возрасту - это здоровое потребление информации. Развитые страны следят за этим. В Германии между уроками ни один ребенок на перемене не играет гаджетами. Они едят, бегают, разгружаются.

Как действовать родителям, чтобы уберечь ребенка от негативного влияния? Как контролировать действия в Интернете?

Прежде всего, надо объяснить, что вредно все время проводить в смартфонах. Родители должны следить за тем, какие приложения устанавливают дети на телефон, что они просматривают, четко регламентировать время пребывания в интернете - с возрастом можно увеличивать время. В 6 лет, например, это должно быть не более 1 часа. Стоит проверять историю и обращать внимание, чем интересуется ребенок и думать, почему именно этим. Не надо реагировать резко, запрещать. Тогда дети будут все скрывать.

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Как родителям говорить и действовать в ситуации, если они заметили подозрительное поведение?

Надо быть честным с ребенком. Сказать о своем эмоциональном состоянии: "Я переживаю за тебя, меня напугали твои слова". Дочь или сын это почувствуют. Когда проговариваешь проблему - появляется момент для разговора. Если есть суицидальные настроения, нетипичное поведение - уже нет доверия. Ребенок в случае тревоги не пришел к родителям, что не нормально. Родители должны обратиться к психологу. Не надо этого бояться, ведь специалист обладает теми методами, которые способны предотвратить несчастье.

До какого возраста надо контролировать действия ребенка и ограничивать его в Интернете?

Контроль должен быть, но не тотальный, если говорить о подростках. До 10-летнего возраста следить стоит больше, но не навязчиво. Должен быть осознанный интерес, почему малыш смотрит эти видео, мультики, ищет ту или иную информацию. Нужно спрашивать у ребенка, что он получает в Интернете? Так мы разрушаем барьер, налаживаем отношения и строим доверие. Можно попытаться ответить на запросы ребенка самостоятельно. Родители могут предотвратить негативные последствия тем, что будут понимать ситуацию. Это лучше, чем просто блокировать приложения и соцсети.

Автор: pixabay.com Дети не способны отличить реальное от виртуального.

Детям уже с маленького возраста покупают гаджеты. Как этот факт влияет на умственное развитие и психику ребенка?

Мозг ребенка не различает реальность и виртуальный мир. Появляется определенный сценарий в голове, которому следуют дети. Негативные эмоции от развлечений со временем накапливаются, их надо как-то освобождать. Так появляется агрессия. Так же и с трендами, которые укореняют определенную нестабильность в поведении ребенка, который не может разграничить два мира. Влияние на психику огромное, ведь гаджеты отнимают много времени, которое ребенок мог бы проводить с родителями и сверстниками.

Можно ли обвинять учителей, если ребенок совершил что-то с собой в школе, или все же ответственные родители?

Конечно, на родителях ответственность. Не учителя ее воспитывают. Даже психолог школьный не отвечает за это, ведь невозможно за каждым ребенком проследить. Реагируют, как правило, на вопиющие случаи. Учителя уже борются с последствиями и работают с характером ребенка, который сформировался в родительском доме.

В Киеве задержали администратор "группы-смерти". Она втянула 13 детей в общение по поводу самоубийства. Женщина оказалась психически больной. Чаще всего на суицид идут подростки от 14 до 17 лет. Парни вдвое чаще девушек кончают жизнь самоубийством.