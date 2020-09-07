Реанимация заполнена, задействованы все ИВЛ: врач рассказала неутешительную информацию о ситуации в Ивано-Франковской больницы

Реаниматолог рассказала о ситуации в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице. Фото: Reuters

Врач-анестезиолог и реаниматолог Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Иванна Дидык рассказала о ситуации в медучреждении.

Так, в реанимационном отделении учреждения нет ни одного свободного места, все аппараты ИВЛ заняты. Об этом врач сообщила в Facebook.

"Профессия врача, а реаниматолога особенно, требует быть максимально гуманным и обладать высоким уровнем эмпатии. Итак, передаю самый человечный и сочувственный привет всем скептикам, сторонникам теории всемирного заговора и просто неверующим в коронавирус. Всем, кто носит маски на подбородке, под носом, в кармане или вообще не носит. Всем, кто собирается на громкое двухсотосибне свадьбы (а как такое действо пропустить) или другое массовое сборище. Всем, кто не понимает, что такое социальная дистанция и антисептик для рук. Так вот. Мест в реанимационном отделении нет . Все аппараты ИВЛ заняты. Думайте, господа. Если не о других, то хотя бы о себе ", - рассказала Дидык.

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Дидык отметила, что чувствует себя уставшей.

На вопросы пользователей о наличии защиты в медучреждении, врач ответила, что он "самый полный".

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