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четверг, 09 сентября 2021 00:58

Реанимация харьковской инфекционки полностью заполнена Covid-больными

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Реанимация харьковской инфекционки полностью заполнена Covid-больными
За сутки на Харьковщине коронавирус подтвердился почти в 250 человек. Фото: Reuters

В Харьковской областной инфекционной больнице больными ковид полностью заполнена реанимация.

"Больница рассчитана на 330 коек, на сегодня с подозрением и подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" у нас находятся 200 больных. За последние несколько недель количество больных увеличивается. Сегодня госпитализировали 26 больных, вчера - 13 человек, в субботу - до 30", - рассказал директор больницы Павел Нартов в эфире "Украинского радио. Харьков".

"Есть больные с тяжелым течением. Реанимация рассчитана на 12 коек, она заполнена на 100%. Люди находятся на аппаратах искусственного дыхания", — сказал директор областной инфекционной больницы.

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"По обеспечению кадрами, лекарствами, оборудованием - всем обеспечены. Кадры у нас остались, что и раньше. Когда ситуация была стабильной, наши сотрудники уходили в отпуска, были на простои, ни одного не увольняли", — добавил Нартов.

За сутки на Харьковщине коронавирус подтвердился почти в 250 человек - это самый высокий показатель с мая этого года.

В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавируса. Для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение больниц больными. Такую закономерность связывают с большими скоплениями людей в торговых центрах и в транспорте.

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