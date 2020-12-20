Развеяли популярные мифы о коронавирусе

Врач развенчала распространенные мифы о Covid-19. Фото: Reuters

Высокие температуры и алкоголь могут бороться с Covid-19, но человек не может полностью защитить себя от вируса такими методами.

Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующий инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук, передает Апостроф.

По ее словам, вирус способен попадать в организм человека через носоглотку, глаза и ротовую полость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начали массовую вакцинацию от Covid-19

"Если бы он все-таки проникал к нам через ротоглотку, и мы пили тот чай без конца, возможно, в этом был бы какой-то смысл. Но вирус чаще всего проникает в организм через носоглотку, глаза и ротовую полость, конечно. Но вы не можете поставить себе капельницу с горячего чая.

Действительно, вирусы боятся высоких температур, это правда. но вы не можете создать в своем организме такую ​​температуру в целом", - рассказала врач.

Существует также миф об алкогольных и спиртосодержащих веществах.

"Мол, вирус убивается спиртом, поэтому давайте хорошенько выпьем, и будет все хорошо. Но это должна быть определенная концентрация в вашей крови, и будут другие проблемы", - отметила врач.

Американские врачи обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса. За два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда в зараженных коронавирусов пациентов возникал такой симптом, как кератит - воспаление роговицы.