Разведка обнародовала имена оккупантов, которые бомбят Украину

Главное управление разведки Минобороны обнародовало персональную информацию о российских пилотах, бомбящих Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны.

Разведка получила список личного состава ВКС РФ, наносящего авиаудары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

В управлении опубликовали 6 фамилий оккупантов и ссылки на их соцсети.

Также украинские защитники поделились контактами семей оккупантов.

По информации Минобороны, Украину бобмят:

Андреев Павел Анатольевич (Страница "ВКонтакте")

Бабурин Максим Константинович (Страница "Одноклассники")

Кучеров Юрий Анатольевич (Страница "Одноклассники")

Лупарев Игорь Вячеславович (Страницы "Одноклассники", "ВКонтакте")

Нарзаев Артем Николаевич (Страница "ВКонтакте")

Таран Сергей Николаевич (Страница "Одноклассники", "ВКонтакте")

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.