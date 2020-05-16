Разумков рассказал, есть ли инфицированные Covid-19 в Раде

Инфицированных депутатов нет - Разумков. Фото: УНИАН

В Верховной Раде среди народных депутатов и работников аппарата нет больных Covid-19.

"По состоянию на сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и дальше, - в парламенте народных депутатов нет ... По аппарату (Верховной Рады - ред.) тоже нет", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью радио Свобода.

В то же время он отметил, что не уверен относительно всех помощников народных депутатов, потому что их много: "И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет".

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По его словам, ранее около 10 депутатов были больны. Он также предположил, что их могло быть до 15, "потому что, возможно, не все об этом сообщили".

В Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 17 858 человек. В общем 4906 пациентов уже выздоровели от коронавирусного заболевания, а 497 - умерли от осложнений.