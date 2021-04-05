Разумков рассказал, будет ли украинская вакцина от коронавируса

Создать и производить вакцину от коронавируса в Украине стоит больших денег. Фото: pixabay.com

Создать и производить вакцину от коронавируса в Украине стоит больших денег.

Ранее звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, и дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить. Так считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я слышу много предложения относительно того - а давайте закупим технологии, давайте здесь начнем производить. И давайте будем откровенны - шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст в сегодняшних условиях очень невелики. Потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги. Сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться", - сказал Разумков на канале "Украина 24".

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Считает, что сейчас лучше сосредоточиться на тех вакцинах, которые уже существуют. А если появится украинская вакцина - тогда у нас будет больше возможностей вакцинировать украинских граждан.

"Ждать только этого варианта точно не стоит, сейчас мы должны заняться поиском тех вакцин, которые уже есть в мире. Но также мы должны учесть, что эти вакцины должны максимально соответствовать стандартам безопасности, которые мы могли бы гарантировать нашим гражданам", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по Национальному плану вакцинопрофилактики от Covid-19 до конца 2021 года. Согласно ему, Кабмин в течение 7 дней должен разработать и утвердить Национальный план вакцинации против коронавируса. В частности, должны установить минимальное ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки антиковидних вакцин.