Разработку украинской Covid-вакцины приостановили

Из-за отсутствия финансирования была приостановлена разработка украинской вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Разработка украинской вакцины против коронавируса была приостановлена ​​из-за отсутствия финансирования и заинтересованности со стороны государства.

Об этом рассказал академик Андрей Сибирный – руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, в котором происходит разработка украинской вакцины.

"План работы выполнили: мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенные, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно", - отметил ученый.

По его словам, дальше нужно было исследовать защищают ли образовавшиеся белки от смерти из-за COVID-19 трансгенных мышей. Это исследование хотели провести Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - заявил Сибирный.

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Ученый подчеркнул, что со стороны государства заинтересованности нет и финансировать их отказываются.

"Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается. Это зависло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", - рассказал Сибирный.

На вопрос о перспективах украинской разработки вакцины против коронавируса ученый ответил: "Думаю, дальше оно никак не будет продвигаться". При этом Сибирный считает, что разработка собственных препаратов нужна, "потому что развитые государства мало-помалу выпускают хотя бы некоторые вакцины".

В сентябре 2020 года Институт биологии клеток НАН Украины во Львове получил грант в 9,5 миллионов гривен от Национального фонда исследований на разработку вакцины против COVID-19. Над вакциной львовские биологи работали полтора года. Основой препарата является белок, который продуцируют дрожжи.