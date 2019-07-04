"Разочароваться можно в реальном человеке. В сказочном персонажи - никогда" - философ о президенте Зеленском

Философ Вахтанг Кебуладзе: Предвыборная кампания президента была построена только на критике предшественников Фото: Екатерина Лукьяшко

Назвав всех президентами, Владимир Зеленский перекладывает ответственность на граждан.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Вахтанг Кебуладзе.

"Предвыборная кампания президента была построена только на критике предшественников. Положительные слоганы были часто противоречивы. Это стратегия понравиться большинству. Поэтому Зеленский получил такой высокий уровень поддержки. Меня беспокоят популистские тезисы о том, что все теперь будет решать народ. Через референдумы, опросы в фейсбуке. Это может породить самую ужасную форму диктатуры. Потому что ответственность возложат на плечи тех, кто не может нести ответственность за государственные политические решения - на рядовых граждан. А политики снимут ее из себя. Мол - это все вы ", - говорит Кебуладзе.

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Эксперт считает, что украинцы еще долго будут довольны своим выбором.

"Разочароваться можно в реальном человеке. В сказочном персонаже - никогда. До сих пор не понятно, кого выбрали - Владимира Зеленского или Василия Голобородько. Я не сомневаюсь, что новая команда топ-профи в медийных технологиях. Есть вероятность, что они смогут продолжить виртуальную реальность для электората Зеленского", - подчеркнул философ.

Полное интервью Вахтанга Кебуладзе читайте в 26-м номере журнала "Країна" за 4 июля.