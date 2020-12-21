Разоблачили налоговую махинацию на 2 млрд грн

Реализовали более 130 тысяч транспортных средств. Фото: www.forumdaily.com

Налоговики разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на 2 млрд грн.

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В течение 2 лет группа лиц организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Они продавали авто физлицам за наличные, а документально оформляли разборка машин и продажа их запчастей, сообщает Государственная фискальная служба.

"Таким образом продали более 130 тысяч транспортных средств", - говорится в сообщении.

Во Львовской области полицейские прекратили работу мощного конвертационного центра. Его годовой оборот составлял более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.