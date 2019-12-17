Разоблачили экс-нардепа, который получил огромную компенсацию за аренду жилья

ТСН Накажут экс-нардепа, который незаконно получил более 700 тысяч за аренду гостиничного номера

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему нардепу VIII созыва.

"В течение декабря 2014 года - октябрь 2018 бывший нардеп незаконно получил из государственного бюджета 738 740 гривен в качестве компенсации за аренду номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице", - пишет в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В то же время следствие установило, что у него было собственное жилье в столице, и он сознательно скрыл этот факт.

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"Бывшему депутату инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан ", - говорится в сообщении.

САП не называет имени подозреваемого.

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье на 3,29 млн грн. Например, 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за два месяца (20 800 грн за каждый)".