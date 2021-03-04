Разные группы будут вакцинировать одновременно - кто может получить прививку раньше

Украинские этапы вакцинации соответствуют общеевропейским. Фото: pixabay.com

В Украине журналистов и священников могут подвинуть выше в плане вакцинации против коронавируса.

Этапы проведения прививок могут накладываться и происходить в одно время, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции на тему "Год работы правительства" в Киеве.

"Просматривать нормы мы не будем - у нас есть 1-й этап вакцинации, 2-й, 3-й, 4-й... они у нас накладываются, то есть не завершив 1-й этап, мы начинаем 2-й этап, куда входят педагоги, медики, кроме тех, кто борется с Covid -19, военные, кроме тех, кто в зоне ООС", - сказал Шмыгаль.

Накладки могут происходить благодаря управлению очередью вакцинации через электронный реестр.

"У нас будет не по датам раскладка, когда закончим всех с 1-го этапа, тогда будет 2-й этап. Будут ли вноситься изменения в этапность, то есть в перечень людей, которые подпадают под 1-й и до 5-го этапа? Возможно, потому что есть разные предложения. Действительно, сегодня мир смотрит, как происходит распределение по приоритетности", - рассказал он.

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По словам Шмыгаля, украинские этапы вакцинации соответствуют общеевропейским.

"Есть идеи подвинуть в этапах приоритетности, возможно, журналистов... была на встрече с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций подвинуть в высшие этапов священнослужителей, так как они имеют высокую контактность с людьми и могут быть "суперраспространителями", и они под большими риском. Такие нюансы и поправки возможны. Мы это на уровне Минздрава и экспертов обсуждаем. Если будут еще какие-то идеи, мы их будем обсуждать и, возможно, вносить", - добавил он.

Запись на вакцинацию стартовала 1 марта. В Украине есть 3 способа для регистрации на прививку против коронавируса. В очередь записались уже более 100 тыс. украинцев.