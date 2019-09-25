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среда, 25 сентября 2019 23:05

Разницу между бюджетами старого и нового правительства показал экономист

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Разницу между бюджетами старого и нового правительства показал экономист
Андрей Новак: По крупнейшим статьям расходов изменения сделать невозможно Фото: Сергей Старостенко

Минимальную зарплату в Украине повысят с 4173 до 4723 грн. Это заложило еще предыдущее правительство.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"Рост минималки на 550 гривен - повторение бюджетной резолюции, которую еще весной подало предыдущее правительство. Не мог Кабмин, сформированный в августе, в начале сентября, разработать совершенно новый государственный бюджет. Министром финансов осталась Оксана Маркарова, подала тот же документ с небольшими правками", - считает эксперт.

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По его словам, в проекте бюджета на следующий год внесли положительные изменения.

"Разница в более реалистическом подходе к приватизации. В этом году в бюджет закладывали от нее 22,3 миллиарда гривен. Получили всего 300 млн. Это значит, что остальные добавляется к дефициту бюджета. Чтобы это закрыть, надо влезать в еще большие долги. В новом проекте правительство более реалистично подошло к этому вопросу - указал 5 млрд гривен ожидаемых доходов от большой приватизации. По крупнейших статьям расходов изменения сделать нереально. Оборона, образование и медицина и так финансируются на низком уровне. Есть серьезная разница в расходах на государственные органы. Предыдущие 4 года их увеличивали на 25-35 процентов. Речь идет о Администрации президента, Верховной Раде, Кабинет министров, МВД, СБУ. В проекте бюджета на 2020 год такие повышения есть, но этот показатель - от 1 до 5 процентов. Демонстрирует социально ответственный подход", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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