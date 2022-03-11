Размещение комплексов Patriot в Украине не обсуждается - Пентагон

В Белом доме не планируют предоставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. ФОТО: pexels.com

Размещение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине не обсуждается.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

"Наличие комплексов означало бы присутствие американских военных для обучения Вооруженных сил Украины", - заявил Кирби.

Ранее на своем брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправят своих военных в Украину даже, если Россия применит химическое оружие.

"Мы уже оказываем вооруженную помощь, которая стоит несколько миллиардов долларов. Оказываем гуманитарную помощь. Чтобы отправить американских военных в Украину и напрямую привлечь их к войне с Россией – таких планов нет", - сказала Псаки.

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Привлечение армии США спровоцирует серьезную эскалацию на уровне НАТО и мира, добавила представитель Белого дома.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.