Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров

Рождественский ролик о дедушке и его фитнес-челлендже, который назвали лучшим 2020 года. Фото: скриншот с видео

Немецкая фармацевтическая компания DocMorris выпустила праздничный рекламный ролик. Его месседж - физическая активность в любом возрасте.

Видео рассказывает историю пожилого мужчины, который накануне рождественских праздников отправляется в собственный фитнес-квест, поднимая тяжелую гирю.

Сначала у него ничего не получается, но он пытается снова и снова, чтобы все же поднять ее. За этим наблюдают любопытные соседи, которые не понимают для чего он это делает.

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Рядом мужчина держит фото внучки. Им он и мотивирует себя не сдаваться.

Как выясняется, желанием старенького было иметь достаточно силы, чтобы поднять внучку под самый потолок. Чтобы девочка украсила верхушку елки рождественской звездой.

Ролик уже собрал миллионы просмотров, а зрители назвали его "лучшей рождественской рекламой".

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