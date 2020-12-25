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пятница, 25 декабря 2020 19:15

Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров

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Растрогает до слез: лучший рождественский ролик 2020-го, собравший миллионы просмотров
Рождественский ролик о дедушке и его фитнес-челлендже, который назвали лучшим 2020 года. Фото: скриншот с видео

Немецкая фармацевтическая компания DocMorris выпустила праздничный рекламный ролик. Его месседж - физическая активность в любом возрасте.

Видео рассказывает историю пожилого мужчины, который накануне рождественских праздников отправляется в собственный фитнес-квест, поднимая тяжелую гирю.

Сначала у него ничего не получается, но он пытается снова и снова, чтобы все же поднять ее. За этим наблюдают любопытные соседи, которые не понимают для чего он это делает.

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Рядом мужчина держит фото внучки. Им он и мотивирует себя не сдаваться.

Как выясняется, желанием старенького было иметь достаточно силы, чтобы поднять внучку под самый потолок. Чтобы девочка украсила верхушку елки рождественской звездой.

Ролик уже собрал миллионы просмотров, а зрители назвали его "лучшей рождественской рекламой".

Президент Владимир Зеленский записал поздравления с Рождеством Христовым для верующих, празднующих его по григорианскому календарю.

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