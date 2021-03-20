Растаможить автомобиль можно будет через "Дию"

Стоимость растаможки будет уменьшено. Фото: Facebook

На портале государственных услуг "Действие" появится возможность растаможить автомобиль.

Ожидается, что это поможет уменьшить стоимость растаможивания на 30% за 5 лет. Об этом сообщает Офис президента.

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6 февраля 2020 команда Министерства цифровой трансформации представила проект "Действие". Сейчас в мобильном приложении и на сайте можно воспользоваться несколькими десятками госуслуг.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты №4643-д и №4644-д. Ими предлагается ввести дешевое растаможка ввозимых авто в течение 180 дней и существенно снизить штрафы за нерастаможенные евробляхы.