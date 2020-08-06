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четверг, 06 августа 2020 19:05

Рассмотрение иска оффшоров Суркисов к Приватбанку перенесли

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Рассмотрение иска оффшоров Суркисов к Приватбанку перенесли
Суд не может обязать ПриватБанк выплатить некую сумму оффшорам Суркисов во время производства - Пожидаев. Фото: Reuters

Печерский районный суд Киева по итогам заседании 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда с 2017 года о обязательства Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 гг. На счетах кипрского филиала финучреждения.

Об этом сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, передает Интерфакс-Украина.

"Очень коротким было заседание. Представитель истца заявил о ходатайстве об изменении своего заявления. Мы также заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что только сегодня было получено повестку и документы. Суд отложил рассмотрение дела на 14 августа", - рассказал он.

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Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявлении с требованиями о погашении тела кредита (почти $ 250 млн) размер процентов, "которые якобы ПриватБанк виноват указанным компаниям".

"Согласно позиции ПриватБанка, в 2016 году во время национализации депозиты связанных лиц были обменены на акции дополнительной эмиссии, и, соответственно, такие договоры на сегодня выполненными", - подчеркнул юридический советник банка.

По его словам, в рамках действующего законодательства суд не может обязать ПриватБанк выплатить некую сумму оффшорам Суркисов во время этого производства том, что требования, заявленные в нем, являются нематериальными.

Печерский районный суд Киева обязал генеральную прокурорку Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро и передать в другой орган уголовное производство в отношении председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Судью подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти.

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Дата
06
августа

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