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вторник, 01 декабря 2020 23:56

Рассматривается несколько вариантов локдауна - МОЗ

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Рассматривается несколько вариантов локдауна - МОЗ
Минздрав рассматривает несколько вариантов локдауна. Фото: Корреспондент

Министерство здравоохранения рассматривает два варианта введения локдауна - с конца декабря 2020 года и с начала января 2021

Если в течение двух недель количество новых случаев заражения коронавирусов останется меньше 20 000 в сутки, то локдаун будет введен со 2 января, сообщает НВ со ссылкой на специалиста-эпидемиолога с Минздрава.

Эпидемиологи будут рекомендовать правительству введение жестких ограничений на 2021 продолжительностью не менее 3 недель. Чем дольше карантин продлится, тем лучшим будет эффект. Даже при наихудших условиях соблюдения карантина падение заболеваемости составит "минус" 40-50% от ежедневных случаев.

Есть смысл в этом сценарии с точки зрения экономики. Январь - неактивный месяц для бизнеса и для государства.

Введение локдауна с конца декабря менее вероятно. Его логика заключается в том, чтобы не допустить большого скопления людей на праздновании новогодних праздников. Однако к нему могут вернуться, если в течение двух недель показатель суточной заболеваемости будет резко расти (например от 15 тыс. до 20-30 тыс.).

Основная проблема заключается не столько в количестве больных, которое может расти, а в том, что в областях плохо работает распределение (маршрутизация) больных между больницами.

В случае, если будет зарегистрировано 30-35 тыс. новых случаев каждый день, то система здравоохранения и количество коек выдержит такую ​​нагрузку. Даже в нынешних условиях сохраняется резервный запас коек и вводить жесткий карантин с 20 декабря нет смысла.

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Напомним, ранее сообщалось, что локдаун ближайшее время вводить не будут.

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