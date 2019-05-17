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воскресенье, 19 мая 2019 20:23

Рассказали, зачем Зеленскому досрочные парламентские выборы

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Рассказали, зачем Зеленскому досрочные парламентские выборы
Вадим Васютинский: Зеленский хочет обеспечить себе хотя бы относительное большинство в парламенте путем досрочных выборов. Фото: Сергей Старостенко

Следующий состав Украины будет достаточно пестрый.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социальный психолог Вадим Васютинский.

"Пройдут 5-7 партий. От Порошенко, Зеленского, Тимошенко, Бойко, возможно Гройсмана. Вероятно, пролетит Ляшко: после триумфа на выборах 2014-го успел себя скомпрометировать. На него ориентировались наиболее обнищавшие. Сейчас эту часть электората успешно мобилизуют Тимошенко и Зеленский . Национально-демократические партии вряд ли объединятся. Их будет с десяток. Хорошо, если пройдет хотя бы одна", - считает эксперт.

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По его мнению, твердого убедительного большинства у нас не будет.

"Порошенко был сильным президентом, потому сосредоточил в своих руках больше полномочий, чем ему положено. Он мог договариваться и руководить парламентом. У Зеленского таких перспектив я не вижу. Хочет обеспечить себе хотя бы относительное большинство путем досрочных выборов", - добавляет психолог.

Полное интервью с Вадимом Васютинским читайте в журнале "Країна" от 16 мая.

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