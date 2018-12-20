Рассказали, в какие страны стали чаще путешествовать украинцы

Спрос на авиаперелеты повысился на 29%. Фото: vesti-ukr.comСпрос на авиаперелеты повысился на 29%. Фото: vesti-ukr.com

Украинцы 2018-го чаще всего путешествовали в 6 европейских стран, а также Египет и Турцию. Об этом пишет Государственная пограничная служба Украины в четверг 20 декабря.



По данным ведомства, в этом году украинцы путешествовали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Беларусь, Словакию и Египет (на 350 тыс. больше человек) и Турцию. Также выросло количество поездок граждан Украины в Германию (на 165 тыс.), Италию (на 125 тыс.), Испанию (на 50 тыс.), Грецию и Данию (на 30 тыс.), Австрию и Кипр (на 25 тыс.), Латвию (на 20 тыс.), Болгарию и Чехию (15 тыс.), Эстонию и Швейцарию (на 10 тыс.).

В США и Израиль путешествовали практически столько же, как и в прошлом году.



Кроме того, на 22% больше украинцев пересекли границу со Словакией и на 17% больше с Румынией.

Также спрос на авиаперелеты повысился на 29% (в целом это 10,7 млн человек).

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"Открывать для себя мир украинцы спешат по разным причинам, однако основные из них - это введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение процесса пересечения границы. В то же время сегодня граждане Украины смелее расширяют круг стран для отдыха и поездок по делам", - говорят в Госпогранслужбе.

33-летний Джонатан Хау и его жена 30-летняя Кеч за почти 5 лет посетили 75 стран, включая Антарктиду. Они путешествуют вместе с котенком и зарабатывают на этом $70-100 тыс. в год.