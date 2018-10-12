Рассказали, сколько в Украине игроманов

Люди в Украине неплохо ориентируются в основных причинах развития игровой зависимости и в проявлениях такой проблемы. Фото: images.unian.net

Количество людей с проблемами игромании в Украине достаточно небольшая и составляет примерно 2%.

УНЛ руководствуется принципами ответственного игры и реализует комплексную программу, призванную предотвращать возникновение игровой зависимости, - сообщил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

"Для разработки эффективных инструментов ответственной игры необходимо понимание распространенности проблемы среди населения и игроков. Также нужно понимать, насколько они осведомлены о рисках возникновения зависимости. Если говорить о количестве населения, которое склонно к проблеме игровой зависимости, то Украина не сильно отличается от наших западных соседей. Количество людей с проблемой игровой зависимости не превышает 2%, а проблем с зависимостью конкретно среди лотерейных игроков мы вообще не наблюдаем. Выяснилось, что только 4% респондентов играют регулярно - большая часть населения участвует в лотереях время от времени, как мы и рассчитываем. Более того, 86% игроков утверждают, играющих исключительно в свое удовольствие и не считают лотерейные игры любым источником заработка, удерживает их от попыток отыграться ", - заявил он.

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В общем, исследование было проведено в сотрудничестве с Международной антинаркотической ассоциацией и Центром здоровой молодежи в 14 городах Украины. Оно показало, что люди в Украине неплохо ориентируются в основных причинах развития игровой зависимости и в проявлениях такой проблемы.

Владелец "Украинской национальной лотереи" британский бизнесмен Майкл Джон Фогго считает, что лотерейный рынок в Украине может запустить общественное движение в поддержку социальных проектов через лотерею. "Прозрачностью нашего бизнеса и привлечением людей к участию в лотерее, мы планируем изменить лотерейный рынок. Наша цель - это когда большинство населения может раз в неделю приобрести лотерейный билет за 5-10 гривен, например, при покупке продуктов в супермаркете, и получить шанс выиграть миллионы, тем самым сделав свой вклад в социальные проекты ", - заявил британский бизнесмен.

На территории отеля, расположенном на бульваре Дружбы народов в Киеве, работало казино для состоятельных клиентов.Правоохранители во время обысков изъяли оттуда 45 игровых автоматов, серверное оборудование, оргтехнику, столы для покера и рулеток, фишки, кассовый аппарат.