Рассказали, сколько пар зарегистрировали брак летом

За лето 2020 года более 59 тыс. пар зарегистрировали брак в органах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины.
Первое место по количеству бракосочетаний занимает город Киев (6594 брака). Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
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В список лидеров вошли также Днепропетровская (4910 браков), Львовская (4303), Харьковская (4206) и Одесская (3934 брака) области.
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы зарегистрировать брак онлайн будет невозможно, и для этого надо приходить лично, чтобы в дальнейшем не было споров относительно того, была женитьба или нет.
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