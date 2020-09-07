Рассказали, сколько пар зарегистрировали брак летом

Летом 2020 году в Украине зарегистрировали более 50 тыс браков. Фото: Reuters

За лето 2020 года более 59 тыс. пар зарегистрировали брак в органах государственной регистрации актов гражданского состояния Украины.

Первое место по количеству бракосочетаний занимает город Киев (6594 брака). Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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В список лидеров вошли также Днепропетровская (4910 браков), Львовская (4303), Харьковская (4206) и Одесская (3934 брака) области.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы зарегистрировать брак онлайн будет невозможно, и для этого надо приходить лично, чтобы в дальнейшем не было споров относительно того, была женитьба или нет.