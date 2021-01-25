Рассказали об уникальном стаде одичавших коров в Чернобыльской зоне

Стадо диких коров, которое заметили в Чернобыльской зоне, появилось после того, как умерли хозяева животных - самопоселенцы села Лубянка. Его жителей принудительно эвакуировали после аварии 1986 года.

Об этом рассказали в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического заповедника.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Это не первое появление пятнистых "гостей" на территории. За стадом диких коров сотрудники заповедника следят с 2017 года.

"После аварии почти год было стадо дикого скота вокруг бывшего села Чистогаливка. Позже его перегнали к экспериментальному хозяйству в деревню Новые Шепеличи. Этот неожиданный случай дал возможность с одной стороны исследовать процесс одичания домашнего животного, а с другой - их влияние на локальные участки ландшафта", - рассказали сотрудники.

Предками животных являются туры, которые вымерли около 400 лет назад. Последний умер 1627 года в Польше.

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"Этот дикий бык (тур. - Gazeta.ua) был распространен по всей лесной и степной зоне Евразии. Он не просто жил в этих природных экосистемах - он принимал важное участие в их функционировании. Вместе с тарпаном и зубром, тур создавал открытые ландшафты путем активного воздействия на почву и растительность. Эти животные были необходимым фактором существования степи и мозаичной структуры лесов. За что их называют "экосистемными инженерами", - добавили специалисты.

XX в. началось восстановление утраченного дикого тура и тарпана путем селекции домашнего скота за "дикими" признаками. Результатом стало создание туроподобного скота и дикой лошади.

Стадо диких коров в Чернобыльской зоне обнаружили возле села Лубянка 20 января. Фотографии животных вызвали необычайный интерес. Специалисты отметили, что состояние всех коров хорошее. Снежную и морозную погоду они переживают успешно.