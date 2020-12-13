Рассказали о самых популярных подарках на новогодние праздники

Лидером среди самых дорогих презентов стала икона из дуба темпера, стоимостью около 100 тыс. грн. Фото: Jill Wellington from Pexels

Для женщин в этом году выбирают букеты, кисти для макияжа и шоколадные наборы. А вот мужчины имеют все шансы получить в подарок банные принадлежности или мини-бары. Такой сюрприз обойдется в среднем в 2700 грн.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на OLX.

Лидером среди самых популярных запросов украинцев в ноябре стала шкатулка, стоимость которой в среднем 270 гривен. Также часто ищут картины, зажигалки и оригинальные брелки для ключей. Такие подарки бюджетные и полезны.

Лидером среди самых дорогих презентов стала иконы из дуба темпера, стоимостью около 100 тыс. грн, коллекционные монеты, серебряные нарды и чернильные ручки.

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По случаю 30-летия фильма "Один дома" компания Disney создала праздничный торт имении Маккалистер. Его изготовила кондитерка Мишель Вибол, которая стала известной благодаря своим тортам в виде Джона Сноу с "Игры престолов".