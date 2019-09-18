Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе

Украина со своей стороны должна делать все, чтобы нивелировать риски разведения. Не стоит наивно надеяться на добросовестность боевиков. Фото: УНИАН

По ситуации в Станице Луганской видим, что разведение войск имеет и позитив, и негатив. Демилитаризация региона - важна.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военный эксперт Игорь Романенко.

"Но были провокации с стороны сепаратистов. Это - риски войны. Мы всеми силами должны способствовать уменьшению боевых действий. Разведение войск ускорит этот процесс. Если все солдаты отойдут от линии соприкосновения это нивелирует возможность использования ряда видов оружия. Например, не будут стрелять из снайперских дальнобойных винтовок. Крупно-калиберных пулеметы тоже станут неэффективными. Бить боевики смогут только из минометов и артиллерии. Такие случаи подпадают под зону расследования ОБСЕ", - считает эксперт.

После остановки боевых действий можно будет готовиться к выборам на Донбассе по украинским законам, говорит он.

"Они могут происходить только при условии отсутствия вооруженных людей на территории. Крымский вариант не пройдет. Далее будут привлекать иностранных наблюдателей, формировать международные администрации.

Украина со своей стороны должна делать все, чтобы нивелировать риски разведения. Не стоит наивно надеяться на добросовестность боевиков. Поэтому наша разведка и Генштаб должны работать на опережение. Привлекать к этому ОБСЕ", - объясняет Игорь Романенко.

По его словам, было три условия, которые мы должны были выполнить перед участием в Нормандской саммите.

"Это - разведение войск в Станице Луганской и Золотом, письменное подтверждение реализации формулы Штайнмайера и наработка заранее итогового коммюнике. Это - рискованное дело. Нужно критически относиться к позиции России и готовиться к дальнейшим переговорам. Заявления президента Зеленского и его команды дают надежду на то, что они не планируют жертвовать государственными интересами Украины. К тому же за годы войны наше общество очень консолидировалось вокруг национальной идеи. Оно не позволит власти перейти красные линии", - добавляет эксп .

Разведение войск планируют провести по всей линии соприкосновения. Вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.