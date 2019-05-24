Рассказали о первом театре для детей до трех лет

Фото: Предоставлено Мариной Богомаз

В кукольных театрах в Киеве, Львове, Ровно для малышей от рождения до 3 лет проводят специальные театральные представления. На них дети чуть ли не главные персонажи, они могут свободно двигаться, касаться реквизита и кукол.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Марина Богомаз, режиссер "Бейби театра". Она вместе с художницей Ольгой Филончук создают спектакли для малышей, и сейчас собирают деньги для организации независимого пространства "Бейби-театра" с выездной площадкой.

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"Идею театра для малышей подсказал Владимир Данилюк, директор ровенского театра кукол. Он видел слышал о чем-то подобном в мире и захотел попробовать воплотить у нас. Идея показалась интересной. К первому представлению готовились более трех месяцев, - вспоминает Марина, - Когда в Киеве академическом театре кукол узнали об инициативе, тоже захотели организовать у себя".

Автор: Предоставлено Мариной Богомаз Спектакли идут 45 минут и рассчитаны на малышей от рождения до 3 лет.

За год деятельности "Бейби-театр" имеет в репертуаре 5 спектаклей, которые сейчас в репертуаре государственных театров кукол в Киеве, Львове, Ровно. Их посетили около 6000 детей и родителей. Билеты на мероприятия раскупают за месяц до события. Стоимость билетов в Киеве - 200 гривен, Львове - 150 гривен, и Ровно - по 100 гривен. На детей и родителей надо покупать отдельные билеты.

"Мы поняли, что ниша вообще не занята в Украине. Была безумная популярность среди родителей. По советским стандартам, до трех лет детей в театр не водят. Хотя во всем мире такого отношения нет. Своего ребенка на представление бейби-театра я отнесла в месяц. И я видела, что все представление она слушала, реагировала на свет, ей было интересно что-то новое, - рассказывает Марина, - Темы представлений простые. Мы рассказываем о том, что вода состоит из маленьких капелек, что есть озера, реки и океаны. Показываем, где живет мышка, собачка. И дети являются активными участниками".

Автор: Предоставлено Мариной Богомаз Детей не ограничивают в движении и желании прикоснуться к актерам или реквизиту

Спектакли идут 45 минут и рассчитаны на малышей от рождения до 3 лет. Детей не ограничивают в движении и желании прикоснуться к актерам или реквизиту. Дополнительно дают время на ознакомление с площадкой и фотосессию. В зале присутствуют дети с родителями.

"Дети, возможно, есть и главными героями наших представлений. Актеры только помогают детям открывать мир, - делится Марина, - Но не каждый актер может работать с такими маленькими детьми. В классическом театре актеры будто отделены стеной от зрителя - они на сцене играют, а зрители в зале сидят. А здесь нужно много импровизировать и учитывать психологию ребенка. Надо, чтобы родители помогали нам установить контакт с детьми".

Автор: Предоставлено Мариной Богомаз Все игрушки и специальное покрытие в зале обрабатывают и дезинфицируют перед каждым спектаклем.

Все игрушки и специальное покрытие в зале обрабатывают и дезинфицируют перед каждым спектаклем. Пытаются изготавливать реквизит из простых материалов: картонных коробок, носков, бумажек и тому подобное. Все должно приятно выглядеть и быть приятным на ощупь.

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"Показываем родителям, что они при желании могут дома сделать что-то сами, - делится Марина, - Вообще бюджет спектаклей "Бейби-театра" самый дорогой из всех в театре кукол. Однако мы видим потребность в них. Решили открыть независимый театр именно для маленького зрителя со своим помещением и выездной площадкой. Там можно будет проводить спектакли для детей, мастер-классы и встречи родителей. Сейчас собираем деньги через сайт "Спильнокошт".

Открыть пространство планируют до конца 2019 года. Для этого нужно собрать 450 000 гривен. Деньги будут собирать в три этапа. Сейчас идет первый этап, на котором все неравнодушные могут помочь собрать деньги на создание передвижного купула-палатки и реквизита для представления. Сейчас собрано почти 39 тыс гривен из 150 необходимых.

Режиссер Марины Богомаз и художница Ольга Филончук в сфере профессионального театра для детей работают более 10 лет. Вместе они создали более 20-ти спектаклей, посетили много фестивалей в Европе и Украине, более 6-ти лет занимаются преподавательской деятельностью и работой с детьми.

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