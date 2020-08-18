Рассказали, на что "Слуга народа" может надеяться на местных выборах

Ольга Айвазовская: Одна партия не будет иметь монополии на местных выборах. Фото: Тарас Подолян

По стране 25 октября будут полторы тысячи выборов. Одна партия не будет иметь монополии.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит председатель правления общественной организации "Громадянська мережа "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Электорат "Слуги народа" рассеянный. 73 процента во втором туре президентских выборов - это и те, кто поддерживал другие политсилы. Президентская партия на апрель имела одну зарегистрированную областную организацию", - объясняет експертка.

По ее словам, у "Голоса" невысокий уровень поддержки.

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"Планирует кампанию только в регионах, где имеет рейтинг. "Европейская солидарность" в подобном электоральном сегменте, но обладает большим ресурсом. После проигрыша лидера на президентских выборах взялась за изменения в ячейках.

"Батьківщина" имеет горизонтальные преимущества. В небольших городах по всей стране у них есть шансы брать 5 процентов и формировать фракции. Партия работает долго и системно, не глядя, лидер в оппозиции, во власти, на свободе или в тюрьме. Влиятельная на уровне сельских, поселковых, районных советов.

Наибольшая поддержка у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - на юге и востоке. Но сторонники есть и в центре. Активно действует на западе", - добавляет координаторка ОПОРЫ.

Полное интервью с Ольгой Айвазовской читайте в журнале "Країна" от 13 августа.

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября.