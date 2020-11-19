Рассказали, кто первым получит бесплатную вакцину от Covid-19

18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни. Фото: Reuters

При предоставлении бесплатной вакцины Украине первыми ее получат работники здравоохранения.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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"Наше государство будет получать бесплатную вакцину несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тыс. Доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения. Всего же COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции", - отметил он.

Фонд глобального доступа к вакцинам Covid-19 COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на безвозмездной основе для 20% населения.