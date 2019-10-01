Рассказали, каким будет первое серьезное испытание новой власти

Ирина Бекешкина: большинство тех, кто поддерживает внедрение рынка выступают за определенные ограничения. Фото: Сергей Старостенко

Закон о рынке земли будет первым тяжелым испытанием новой власти.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Есть абсурдная ситуация - собственник земли не может ее продать. Но важно, каким будет закон. Если социологи спрашивают, "можно ли разрешить покупку-продажу земли", большинство опрошенных стабильно против снятия моратория. Влияют стереотипы, которые годами формировали в сознании людей. Мол, земля - ​​священна, ее нельзя продавать, потому что это все равно что торговать национальной территорией. Но если поставить вопрос иначе, например, "должен владелец иметь право продать землю" - будут отвечать "да", - рассказывает социолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая власть не имеет стратегии, слышим только противоречивые лозунги - Бекешкина

По ее словам большинство тех, кто поддерживает внедрение рынка выступают за определенные ограничения.

"Некоторые считают, что нельзя продавать иностранцам, кто-то хочет утвердить максимальное количество гектаров, которыми может владеть один человек. Другие предлагают ввести устоявшийся минимум платы за единицу земли. Только восемь процентов поддерживают продажу без ограничений", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.