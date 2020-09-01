Рассказали, как Украина может воспользоваться кризисом в Беларуси

Число задержанных участников акций протеста в воскресенье возросло до 140 человек. Среди них около 20 журналистов. Фото: Reuters

В ситуации, что сейчас происходит в Беларуси, Украине должна всеми силами отстаивать свои национальные интересы.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Во-первых, мы должны приложить все усилия, чтобы Беларусь не скатилась еще сильнее под российское влияние. Это будет означать катастрофу для Украины. Лукашенко фактически нечего терять, может с легкостью попросить Путина ввести войска. Или же последний, увидев, что белорусская диктатура сыплется, по собственной инициативе применит донбасский сценарий. Украина окажется незащищенной, фактически будем в окружении. Чтобы этого не допустить надо проводить работу в Беларуси с представителями оппозиции, дипломами, гражданским обществом. В то же время нужно быстрыми темпами укреплять украино-белорусскую границе.

Во-вторых, Украина может и должна предоставить дипломатическую поддержку соседней стране. Сделать все, чтобы белорусы таки получили право свободно демократично избирать власть. Это - часть нашей украинской идентичности. Руководителями нашей страны можно быть недовольным, но они избраны честно. Надо распространять эту практику на Беларусь. Для этого украинские представители могут выступать на западных международных площадках, привлекая внимание мира к ситуации в Беларуси", - объясняет эксперт.

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По его словам, на сегодня Украина может избрать две стратегии действий в отношении страны-соседа.

"Стать дипломатическим мостом между Беларусью, что сейчас оказалась фактически в изоляции, и Европой. Это усилит наши позиции с обеих сторон. Такую же тактику при президентстве Леонида Кучмы избрала Польша, когда Украина находилась в дипломатической изоляции из-за скандала со смертью журналиста Гонгадзе.

Второй путь - на фоне белорусских событий должны острее ставить вопрос о партнерстве Украины и НАТО. Альянс в этом также очень заинтересован. Перспектива российских танков из белорусского направления угрожает не только Украине, но и Польше, странам Балтии. Можем воспользоваться ситуацией, чтобы углубить сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Зато наша власть решила сейчас взять перерыв в отношениях с Беларусью. Этого нельзя делать ни в коем случае. Местные протесты создают много рисков для нашей страны, но и открывают новые возможности", - добавляет Сергей Таран.

На выходных в Минске и других белорусских городах вновь проходили протесты. Особенно масштабные акции состоялись 30 августа, в воскресенье на день рождения самопровозглашенного президента страны 66-летнего Александра Лукашенко. На акцию "Марш мира и независимости" пришло более 200 000 человек, передает белорусская редакция Радио Свобода.