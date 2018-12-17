Рассказали, что ждет Онуфрия после Объединительного собора

Глава УПЦ МП Онуфрий. Фото: ТСН

После Объединительного собора Онуфрий будет носить статус митрополита Русской православной церкви в Украине.

"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрий, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрание предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С тех пор, соответственно, не может существовать двух митрополитов Киевских. митрополит Онуфрий будет только митрополитом русской православной церкви в Украине ", - рассказывает новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает" ТСН ".

Епифаний добавил, что представители Московского патриархата сейчас напуганы.

"Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершена. Но мы доказали, мы объединились", - говорит предстоятель Православной церкви Украины.

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В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первую литургию в качестве предстоятеля единой Поместной автокефальной православной церкви Украины.