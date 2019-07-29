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Рассказали, будет ли "Слуга народа" объединяться в коалицию

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Рассказали, будет ли &quot;Слуга народа&quot; объединяться в коалицию
Олег Саакян: Скоро мы увидим миграцию парламентских одиночек в политический союз. Фото: Тарас Подолян

Партия президента должна создать коалицию, но могут обойтись собственной силой.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Олег Саакян.

"Политический процесс надо анализировать в двух категориях. Легальность, как соответствие закону. Легитимность, как ответ ожиданиям общества и его признанию. Зеленский является продуктом легитимности. Опирается на улицу и праведный гнев общества. Все его шаги от самого похода в кабинет связанные с управлением этим недовольством Верховной Радой и старыми чиновниками. Получает нужный уровень признания, чтобы иногда даже игнорировать закон. Поддержка Зеленского будет держаться органично еще 4-6 месяцев. Дальнейшая судьба будет зависеть от того, насколько эффективно удастся отвечать на общественные запросы и манипулировать общественным гневом. Так возносить, а потом обрушивать рейтинги политиков, как украинцы, не умеет никто", - объясняет эксперт.

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По его словам, "Слуга народа" не против с кем-то объединиться, подняв свою легитимность в глазах интеллигенции.

"Это дало бы возможность перебросить часть ответственности. Но в малых фракций нет мотивации. И без того могут ситуативно поддержать "Слугу народа" и оставить за собой возможность критиковать. Нет смысла идти туда, где на плечи ляжет ответственность. При этом не будет действенных инструментов .

Мажоритарщики заинтересованы быть под плавником крупной рыбы. Так получают доступ к большему ресурсу. Скоро мы увидим миграцию парламентских одиночек в политический союз", - добавляет политолог.

Полное интервью с Олегом Саакяном читайте в журнале "Країна" от 1 августа.

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