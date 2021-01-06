Рассекретили документы КГБ о преследовании украинских колядников

Служба безопасности Украины открыла архивы Комитета государственной безопасности СССР относительно операции "Блок", которая предусматривала преследование украинцев за рождественские вертепы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сегодня украинцы могут свободно праздновать Рождество, приветствовать колядками родных и соседей. Но еще менее полвека назад советская власть развернула целую карательную операцию против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы", - говорится в сообщении.

Документы свидетельствуют о том, что комитет госбезопасности УССР следил за новогодними колядками и вертепами.

Колядников называли "националистически настроенными лицами". Самый известный такой эпизод описан в "информационном сообщении" первому секретарю ЦК Компартии УССР Петру Шелесту от 20 января 1972 года.

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В документе говорилось о колядование "ватаг" людей в Киеве и Львове в течение 31 декабря 1971 года - 1 января 1972 с мельчайшими подробностями - вплоть до того, сколько денег получили колядники и на что их потратили.

Впоследствии против участников праздничных вертепов начались репрессии. Операция, которая в документах КГБ фигурировала под названием "Блок", началась 12 января 1972.

В рамках операции сотрудники КГБ провели обыски в Киеве и Львове в помещениях украинской интеллигенции и диссидентов.

Обыски завершились конфискацией "различных антисоветских националистических и политически вредных материалов" и арестами Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Евгения Сверстюка, внука Ивана Франко Зиновия, Ивана Светличного.

В 1974 году советская спецслужба направила секретный донос на имя нового первого секретаря ЦК компартии Украины Владимира Щербицкого. В нем говорилось о подготовке "отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок".

Места появления колядников усиленно патрулировала милиция и "дружинники". Прибегали и к прослушиванию телефонных разговоров и слежке. Но многие люди все равно продолжали колдовать и устраивать вертепы.

В четверг, 7 января, на 1-й платформе Центрального железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский появится праздничный "Потяг Дива". Также желающие могут принять участие в конкурсе перевозчика. Среди призов - подстаканник и набор ложек, 15 сертификатов на посещение детской железной дороги, брендированный набор Укрзализныци и панно.