Счастливые пары имеют несколько похожих психологических черт. Фото: Pixabay

Ученые раскрыли секрет счастливых отношений. В частности, они определили, что счастливые пары имеют несколько похожих психологических черт.

Эксперты из Рочестерского университета проанализировали более 170 исследований отношения. Специалисты назвали три важных пункта для сохранения прочных и счастливых отношений, пишет maximum.fm.

Итак, в отношениях вам нужно:

-уважно относиться к чувствам своей второй половинки и решать существующие проблемы путем разговора и только;

-итого смотреть романтические фильмы и активно обсуждать их сюжет между собой;

-быть психологически гибкими, уметь подстраиваться под события и эмоциональные состояния партнера.

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Последний пункт, по мнению ученых, является самым важным. Результаты анализа показали, что психологически гибкие люди чувствовали себя лучше, как в супружеских, так и детско-родительских отношениях. В то же время психологически негибкие партнеры чувствовали себя более несчастными в романтических или сексуальных отношениях.

Специалисты рассказали, какие черты в романтических отношениях указывают на токсичность и как найти в себе силы оставить такого партнера.