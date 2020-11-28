Раскрыли секрет счастливых отношений

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 342
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 189
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 216
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1773
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2610
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1791
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6786
Фото
Все фото
5
5
17
10
18
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
Украинка рассказала о перспективных работах в Дании
Украинка рассказала о перспективных работах в Дании
&quot;Только в сильной Украине это не повторится&quot;: почтили память жертв голодоморов
"Только в сильной Украине это не повторится": почтили память жертв голодоморов
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
&quot;Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров&quot; - как прошла черная пятница в Киеве
"Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров" - как прошла черная пятница в Киеве
Видео
Все видео
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
Коронавирус в Украине снова бьет рекорды: в каких регионах самая худшая ситуация
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
Российского пропагандиста завернули на границе с Украиной
Российского пропагандиста завернули на границе с Украиной
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 342
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1251
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 801
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 153
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 405
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 234
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
воскресенье, 29 ноября 2020 00:29

Раскрыли секрет счастливых отношений

  Комментировать
Раскрыли секрет счастливых отношений
Счастливые пары имеют несколько похожих психологических черт. Фото: Pixabay

Ученые раскрыли секрет счастливых отношений. В частности, они определили, что счастливые пары имеют несколько похожих психологических черт.

Эксперты из Рочестерского университета проанализировали более 170 исследований отношения. Специалисты назвали три важных пункта для сохранения прочных и счастливых отношений, пишет maximum.fm.

Итак, в отношениях вам нужно:

-уважно относиться к чувствам своей второй половинки и решать существующие проблемы путем разговора и только;
-итого смотреть романтические фильмы и активно обсуждать их сюжет между собой;
-быть психологически гибкими, уметь подстраиваться под события и эмоциональные состояния партнера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опровергли мифы об отношениях влюбленных

Последний пункт, по мнению ученых, является самым важным. Результаты анализа показали, что психологически гибкие люди чувствовали себя лучше, как в супружеских, так и детско-родительских отношениях. В то же время психологически негибкие партнеры чувствовали себя более несчастными в романтических или сексуальных отношениях.

Специалисты рассказали, какие черты в романтических отношениях указывают на токсичность и как найти в себе силы оставить такого партнера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскрыли секрет счастливых отношений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Слышь, ты, бл*дь&quot; - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
 4 Просмотров: 11233
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
12
 13 Просмотров: 10161
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
 Просмотров: 9891
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 7821
Телеканал &quot;Наш&quot; опозорился в прямом эфире
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
 4 Просмотров: 7443
Общество
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 126
В Польше почтили память жертв Голодомора
В Польше почтили память жертв Голодомора Просмотров: 63
Украинка рассказала о перспективных работах в Дании
Украинка рассказала о перспективных работах в Дании
5
 Просмотров: 927
"Только в сильной Украине это не повторится": почтили память жертв голодоморов
"Только в сильной Украине это не повторится": почтили память жертв голодоморов
17
 Просмотров: 243
В Одессе заканчиваются места для больных с коронавирусом
В Одессе заканчиваются места для больных с коронавирусом Просмотров: 153
Больше всего комментируют
13
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
8
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
4
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
Голосов: 54090
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть