"Раскачали шеи и записывают тиктоки": начальник департамента патрульной полиции рассказал, как воюют "кадыровцы"

Начальник департамента полиции призвал не бояться кадыровцев. Фото - anews.com

Начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков (позывной Маршал) рассказал о том, как "воюют" кадыровцы в Украине. Подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову силовики воюют на стороне РФ и, по неподтвержденной информации, используют на технике символику V.

По словам Жукова, боевики Кадырова - недостойны того, чтобы их бояться. У них нет особых военных заслуг и максимум на что способны заниматься мародерством.

"К нам пришли вооруженные силы России и отдельно кадыровцы. Работают как загран-отряд. Мне стало интересно, кто они, начал узнавать. Когда войска прошли или ракеты ударили - появились кадыровцы, сняли тикток. Или зашли в пустую часть, взяли себе броневичок - и один и тот же бородатый черт снимает Кадырову видео. Многие мародерят, бывает, убивают мужчин, иногда мужчины дают отпор. Никогда не идут впереди. Потому что не умеют воевать", – сказал Жуков.

Начальник департамента патрульной полиции Украины подчеркнул, что кадыровцев не стоит бояться, а даже стоит троллить в комментариях в соцсетях.

"Это такие титушки как у нас называют - спортсмены. Понабирали, бороды отпустили, все завели аккаунты в тиктоке, Никакие они там не страшные головорезы - Кадыров ходит в женской обуви, живет во дворце и снимает ролики "Дон" - и все. Нечего их бояться - это тупые осло*бы. Кадыров - это стыд чеченского народа", - подчеркнул он.

Для президента страны-агрессора РФ Владимира Путина сейчас одна из главных целей – захватить Мариуполь. "Для него сейчас одна из главных целей – это Мариуполь. Который находится в блокаде. Там самая сложная и тяжелая ситуация, но я знаю, что там никто не покажется. Там только вопрос, чтобы было достаточно боеприпасов", – сказал Геращенко.