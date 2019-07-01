Расхищение оборонки: в министерстве рассказали о подозреваемом полковнике

В СБУ считали, что подозреваемый является сотрудником Министерства обороны Украины. ФОТО: ukrinform.ua

Подозреваемый в расхищении государственного предприятия "Антонов" полковник не работает в Министерстве обороны Украины.

Со службы мужчину уволили год назад. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"1 июля в СМИ было распространено сообщение о разоблачении противоправной схемы присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса. В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года был уволено с военной службы", — говорится в сообщении.

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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения средств из оборонки. Обнаружили, что причастным к преступлению является чиновник Министерства обороны. Он организовал механизм хищения и присвоения средств ГП "Антонов", заключая фиктивные договора на оказание услуг по определению технического состояния самолетов.