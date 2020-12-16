Рада разрешила некоторым сиротам получать жилье вне очереди

Получить жилье или деньги такие лица могут при условии, что они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия. Фото: pixabay

Право на внеочередное получение жилья из жилого фонда в Украине предоставили детям сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет.

Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №3577 во втором чтении, сообщает РБК-Україна.

330 нардепов проголосовали за документ.

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"Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации", - отметили в тексте закона.

Получить жилье или деньги такие лица могут при условии, что они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия. Предусмотрено обеспечить сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Закон также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, Верховная Рада разрешила жить в приемных семьях по достижения ими 18 лет. Депутаты одобрили соответствующий законопроект №3594 во 2-м чтении, сообщает РБК-Україна. 317 нардепов поддержали проект закона.