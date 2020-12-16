Рада разрешила некоторым сиротам получать жилье вне очереди

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1242
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 342
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 648
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 306
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 675
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1368
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4545
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4788
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
5
7
4
6
6
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
&quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;: финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Показали, как сияет елка под Офисом президента
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Украинка рассказала, как получила помощь на ремонт и мебель в Германии
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Налог на собак — украинка рассказала сколько стоит домашний любимец в Польше
Видео
Все видео
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Президент приказал остановить работу АЭС
Президент приказал остановить работу АЭС
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Интервью
1/5
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 108
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 3699
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 648
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 981
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 1395
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
среда, 16 декабря 2020 14:09

Рада разрешила некоторым сиротам получать жилье вне очереди

  Комментировать
Рада разрешила некоторым сиротам получать жилье вне очереди
Получить жилье или деньги такие лица могут при условии, что они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия. Фото: pixabay

Право на внеочередное получение жилья из жилого фонда в Украине предоставили детям сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет.

Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №3577 во втором чтении, сообщает РБК-Україна.

330 нардепов проголосовали за документ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти

"Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации", - отметили в тексте закона.

Получить жилье или деньги такие лица могут при условии, что они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия. Предусмотрено обеспечить сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Закон также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, Верховная Рада разрешила жить в приемных семьях по достижения ими 18 лет. Депутаты одобрили соответствующий законопроект №3594 во 2-м чтении, сообщает РБК-Україна. 317 нардепов поддержали проект закона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада разрешила некоторым сиротам получать жилье вне очереди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Украинцы объединились против Кучмы

Самое читаемое
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19990
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 18512
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 16110
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 13230
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым Просмотров: 12340
Общество
Чиновники наживались на погибших бойцах из Донбасса
Чиновники наживались на погибших бойцах из Донбасса Просмотров: 9
Искусственный интеллект будет редактировать новости в Facebook
Искусственный интеллект будет редактировать новости в Facebook Просмотров: 9
Какой город стал самым дорогим по ценам на жилье
Какой город стал самым дорогим по ценам на жилье Просмотров: 144
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 495
Гололеда не будет: когда исчезнет каток на дорогах
Гололеда не будет: когда исчезнет каток на дорогах
 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
6
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
2
Языковое законодательство могут изменить
1
"Московская митрополия была непризнанна более 140 лет" - эксперт про российские религиозные мифы
Голосов: 54420
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть