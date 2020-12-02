Детям-сиротам позволили жить в приемных семьях после 18 лет

317 нардепов поддержали проект закона. Фото: pixabay

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, Верховная Рада разрешила жить в приемных семьях по достижения ими 18 лет.

Депутаты одобрили соответствующий законопроект №3594 во 2-м чтении, сообщает РБК-Україна.

317 нардепов поддержали проект закона.

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Документ вносит изменения в Семейный кодекс и ЗУ "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

"Приемные дети проживают и воспитываются в приемной семье до достижения 18-летнего возраста. После достижения 18-летнего возраста такие лица в случае продолжения обучения в заведении общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального перед высшим или высшего образования могут, по их выбору, продолжить проживать и воспитываться в этой приемной семьи до окончания такого заведения ", - гласит текст закона.

В Киевской области у приемных родителей забирают детей, которых они воспитывают 3,5 года. Суд решил вернуть сына и дочь их биологическому отцу. Об этом в Facebook рассказала приемная мать детей Оксана Солдатенко. Женщина боится, что с детьми может произойти плохое. Поскольку неоднократно в Украине бывали случаи, когда детей возвращали биологическим родителям, а те над ними издевались и даже убивали.