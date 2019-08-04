Работу нардепов будет контролировать искусственный интеллект

За работой нардепов будет следить искусственный интеллект. Фото: Zaxid.net

Партия "Слуга народа" намерена контролировать работу нардепов с помощью искусственного ителекта.

В Верховной Раде хотят установить программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции. Об этом заявил новоизбранный нардеп от Слуги народа Давид Арахамия.

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить. ... Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую ​​технологию ", - отметил он.

Арахамия утверждает, что технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп". Также он рассказал, как будет работать программа.

"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и обнаруживает паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по несколько инному сценарию. Не в том смысле, что все, как один, а если голосование отличается от обычного ", - рассказал он.

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"Она (система - ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А отмечает аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - отметил Арахамия.

По его словам, в команде эту систему назвали Большой брат.

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